Столичные власти готовы поддерживать молодых российских дизайнеров

22 декабря, 20:53
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Городские власти готовы поддерживать молодых российских дизайнеров, заявил Сергей Собянин на встрече с представителями сферы торговли и общественного питания – участниками фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках открытия площадки у станции метро "Новые Черемушки".
"Давайте вместе с вами сделаем проект, выделим отдельные льготы для молодых дизайнеров, студентов", – предложил мэр. Он также сказал, что в столице могут выделить несколько объектов для них, сообщает Агентство "Москва". Собянин считает, что это было бы интересно как для властей, так и для самих дизайнеров.
С этим вопросом к мэру обратилась художница Екатерина Добрякова. Кроме того, она попросила разрешить молодым дизайнерам участвовать в оформлении городских площадок. По мнению Добряковой, было бы хорошо, если бы выпускники художественных вузов, художники, дизайнеры могли сделать вклад в оформление города. "Город креативный. С большим удовольствием будем поддерживать такие проекты", – подчеркнул мэр.
Ранее российские дизайнеры участвовали в оформлении новогодних елей к фестивалю "Путешествие в Рождество". Галерею украшенных дизайнерами деревьев открыли на Кузнецком Мосту напротив ЦУМа. Новогодние елки украсили Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Ульяна Сергеенко, Катя Добрякова, Юлия и Алиса Рубан, Анастасия Романцова и Юлия Калманович.
Собянин также отметил, что столичные власти готовы рассмотреть идею об организации в городе торговли в автокафе. Мэр согласился с тем, что это современный формат. Он предложил взаимодействовать с департаментом торговли и услуг по этому вопросу.
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