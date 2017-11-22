22 ноября, 15:23
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин поручил ускорить реконструкцию Богородского путепровода на востоке столицы. Публикацию об этом мэр разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"На приеме граждан москвичка Екатерина Ковалева просила завершить реконструкцию Богородского путепровода. Он связывал два района ВАО: Богородское и Метрогородок. Проект немного "завис" в экспертизах, и я поручил строителям ускорить", – написал Собянин.
Путепровод, о котором идет речь, был построен в 1973 году. Реконструкция сооружения началась летом 2015 года, сейчас объект закрыт для проведения работ.
Габариты путепровода планируют увеличить, чтобы через него мог проехать общественный транспорт. Изначально работы планировалось завершить еще в конце 2016 года.
Всего в столице было шесть негабаритных, ветхих путепроводов: Ленинградский, Богородский, Коптевский, Можайский, Звенигородский и Волоколамский.
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