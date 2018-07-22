Школу на 775 учащихся построят в поселении Московский в ТиНАО

Фото: Портал Москва 24

Школу на 775 учащихся планируют построить в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"В Московском построим большую современную школу на 775 учеников. Кроме уютных классов в ней будут студии кино, фото, пения и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества", – говорится в сообщении.

Мэр также сообщил, что до конца 2018 года в поселении Киевское в Троицком и Новомосковском кругах откроют Дом культуры. Этот дом культуры начали строить еще в 2009 году. После присоединения поселка к Москве было принято решение, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии. Также сюда переедет единственная музыкальная школа в округе.

Троицкий и Новомосковский округа стали частью столицы шесть лет назад. Сейчас там построено 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 социальных объектов.