Школу на 775 учащихся построят в поселении Московский в ТиНАО

22 июля, 16:42
Фото: Портал Москва 24
Школу на 775 учащихся планируют построить в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"В Московском построим большую современную школу на 775 учеников. Кроме уютных классов в ней будут студии кино, фото, пения и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества", – говорится в сообщении.
Мэр также сообщил, что до конца 2018 года в поселении Киевское в Троицком и Новомосковском кругах откроют Дом культуры. Этот дом культуры начали строить еще в 2009 году. После присоединения поселка к Москве было принято решение, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии. Также сюда переедет единственная музыкальная школа в округе.
Троицкий и Новомосковский округа стали частью столицы шесть лет назад. Сейчас там построено 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 социальных объектов.
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