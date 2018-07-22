Дом культуры откроют в ТиНАО до конца 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2018 года в поселении Киевское в ТиНАО откроют Дом культуры. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.

Мэр написал, что Дом культуры строили с 2009 года. После присоединения поселка к Москве было принято решение, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии. Также сюда переедет единственная музыкальная школа в округе.

Троицкий и Новомосковский округа стали частью Москвы шесть лет назад. За это время здесь стало доступно 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построили также две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 объектов социального назначения.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что к 2023 году в ТиНАО появится 100 тысяч новых рабочих мест. За шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест.