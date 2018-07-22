Москва во время ЧМ-2018 показала себя открытым городом – Собянин

22 июля, 10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
После чемпионата мира по футболу главным наследием столицы стало гостеприимство города. Об этом заявил Сергей Собянин.
"Болельщики внесли свой колорит, свою атмосферу в наш город. Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".
Он отметил, что с большим потоком людей во время ЧМ-2018 столица справилась не потому, что шла активная подготовка к мероприятию, а потому, что город беспрерывно развивается.
Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу Москва заработала 19 миллиардов рублей. При этом 13 миллиардов поступили в столичный бюджет. От возросшего числа туристов выиграл не только городской бюджет. Посетившие Москву болельщики, а это почти четыре миллиона человек, в общей сложности потратили более 96 миллиардов рублей.
ЧМ-2018 проходил в 11 городах в России с 14 июня по 15 июля. Москва приняла 11 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак". Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла хорватов в финале со счетом 4:2.
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал прошедший в России чемпионат лучшим в истории.
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