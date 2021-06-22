Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Шелепиха" и "Липовая Роща". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Протяженность нового участка метро составит 12,65 километра. На нем предполагается возвести шесть новых станций", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Речь идет о станциях "Липовая Роща", "Звенигородская", "Живописная", "Карамышевская", "Строгино" и "Бульвар Карбышева".

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства новой дороги между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская". В Нагорном районе также запланировано строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта.