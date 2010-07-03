В Москве запускается пилотный проект по созданию креативных технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президиум правительства Москвы принял постановление "О реализации пилотного проекта по созданию в городе Москве креативных технопарков".

Предлагается поддержать инициативы по созданию специализированной инфраструктуры для развития креативных компаний и связанных с ними образовательных программ, культурных проектов и производства.

Постановление устанавливает порядок присвоения специализированным площадкам статуса "креативный технопарк" и перечень профильных видов экономической деятельности. В частности, среди них дизайн и архитектура, изобразительное искусство, создание фильмов, теле- и радиовещание, издательское дело, производство игр.

Присвоение статуса "креативный технопарк" позволит управляющим компаниям специализированных площадок и их резидентам получить поддержку столичного правительства.

Резиденты будут получать субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, компенсацию ставки по кредитам и части лизинговых платежей. Управляющие компании смогут получать гранты на развитие имущественного комплекса креативных технопарков, в том числе на приобретение необходимого оборудования и субсидий на софинансирование процентной ставки по кредитам.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве появятся креативные технопарки. К креативным индустриям относятся производство ювелирных изделий, полиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработка ПО, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, дизайн, фотография, творческое образование и другое.