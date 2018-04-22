Cобянин посетил пострадавших во время субботнего урагана

22 апреля 2018, 14:12
Сергей Собянин приехал в городскую клиническую больницу имени Юдина и пообщался с пострадавшими во время субботнего урагана москвичами.
В это медучреждение в субботу вечером доставили двух мужчин, пострадавших от стихии – один из них получил травмы головы из-за упавшего на автомобиль дерева, второй был госпитализирован с травмой руки. Мэр Москвы поговорил с каждым из них, передает телеканал Москва 24.
Во время беседы с Собяниным пострадавшие рассказали, как развивались события накануне и насколько быстро среагировали городские службы спасения.
Так, один из водителей рассказал, что ехал по маршруту мимо Борисовских прудов в сторону Шипиловского проезда, когда прямо на кабину грузовика упало дерево. По словам пострадавшего, инцидент произошел с ним в 17:, а в 17:27 уже приехали спасатели.
Главный врач больницы Денис Проценко сообщил мэру, что состояние обоих пациентов на текущий момент оценивается, как стабильное. Собянин, в свою очередь, попросил главврача следить за дальнейшим состоянием пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления.
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