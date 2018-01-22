Четыре трамвая "Витязь–М" вышли на маршрут "Новоконная площадь – Нагатино"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Четыре трамвая нового поколения "Витязь–М" вышли на маршрут "Новоконная площадь – Нагатино". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

"Продолжаем обновлять пассажирский парк. Четыре трамвая нового поколения "Витязь-М" вышли на маршрут №35 "Новоконная площадь – Нагатино". Это один из самых востребованных маршрутов. Он связывает центральные и южные районы столицы, несколько линий мосметро и Павелецкий вокзал", – говорится в сообщении.

Впервые трехсекционные трамваи "Витязь-М" вышли на улицы города в марте 2017 года. Вагоны нового поколения отличаются бесшумностью и плавностью хода. В салоне 60 сидячих мест, но всего трамвай вмещает до 260 пассажиров.

Трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Также вагоны адаптированы под маломобильных граждан.