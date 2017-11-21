Собянин поздравил с профессиональным праздником работников ФНС

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников Федеральной налоговой службы.

"Поздравляю всех с праздником налоговой службы. Это праздник, казалось бы, узкопрофессиональный, но на самом деле это ключевая Федеральная служба, от работы которой зависит очень многое – благополучие каждого гражданина и работа всех министерств и ведомств", – сказал он, передает Агентство "Москва".

По его словам, от налоговых отчислений зависит развитие экономики. В последние полтора года наблюдается позитивная динамика выхода из кризиса. Благодаря работе сотрудников ФНС удалось обеспечить стабильное функционирование финансовой системы всей страны, добавил глава города.

Собянин поблагодарил профессионалов от лица всех льготников столицы. Благодаря их активной работе удается осуществить социальные выплаты. Кроме того, за два года удалось поставить на учет 25 тысяч торговых точек, это принесет дополнительные поступления в бюджет.

Коллег также поздравил глава ФНС Михаил Мишустин. День работника налоговых органов России с 2000 года отмечается 21 ноября.