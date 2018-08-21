Собянин увеличил меры поддержки московских предприятий-экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин расширил меры поддержки столичных предприятий-экспортеров. Постановление об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы 21 августа.

"Предстоит принять решение, связанное с экспортом продукции, важнейшей отраслью Москвы. Предполагается компенсировать транспортные расходы экспортеров", – сообщил мэр столицы. По словам Собянина, предприятиям-экспортерам будет компенсирована часть затрат на сертификацию товаров, систем менеджмента и на получение патентов и свидетельств.

Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин доложил, что принятые на президиуме меры поддержки столичных предприятий-экспортеров подразумевают ряд требований. В частности, отметил Фурсин, установлены максимальные размеры субсидий для возмещения затрат в течение года в размере 3 миллионов рублей на сертификацию, патентование и транспортировку, в размере 500 тысяч рублей – на сертификацию менеджмента.

Он также отметил значимость для бизнеса введенных мер поддержки. "Для малого и среднего бизнеса это очень значимо, потому что как раз выход на рынок, то есть поиск новых партнеров – это те первые затраты, которые несут предприниматели", – подчеркнул Фурсин.

В обсуждении мер поддержки московских предприятий-экспортеров приняли участие исполнительный директор АО "Объединенные кондитеры" Алексей Носенко и гендиректор ООО "Тридекью" Диана Данилюк.

По словам специалистов, в настоящее время столица лидирует среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта товаров и услуг. Он оценивается в 25 миллиардов долларов, что составляет 18,7% от общероссийского показателя за прошлый год.

Более пяти тысяч столичных компаний экспортируют 6 184 наименования товаров. В число основных входят − механическое оборудование, приборы, автотехника, оптика и медицинская техника, а также чистящие средства и промтовары. Свою продукцию столица поставляет, главным образом, в Алжир, Белоруссию, Египет, Казахстан и Китай.

По мнению аналитиков, выходу продукции московских предприятий на внешние рынки препятствуют, прежде всего, высокие издержки на сертификацию товаров, получение патентов и свидетельств, на транспортную логистику. В связи с этим столичные власти вводят новые субсидии для предприятий-экспортеров. Они позволят возместить часть затрат на получение патентов, сертификацию и транспортировку товаров.

При этом уточняется, что субсидии на сертификацию и защиту интеллектуальной собственности не могут быть больше 50% выручки от реализации товаров за рубежом. Расходы на транспортировку каждой партии товаров разрешено компенсировать полностью, но в объеме, не превышающем 20% от ее стоимости. Также установлены максимальные размеры субсидий для возмещения затрат в течение года на сертификацию, патентование и транспортировку – в размере трех миллионов рублей, и сертификацию менеджмента – в размере 500 тысяч рублей.

Предприятия, которые претендуют на субсидии, будут отбирать по ряду показателей. Среди них − размер среднегодовой заработной платы работников, отношение налоговых отчислений к сумме запрашиваемой субсидии, а также доля доходов от экспорта в общем объеме выручки. В правительстве Москвы уверены, что новые субсидии будут способствовать выходу столичных предприятий на внешние рынки.