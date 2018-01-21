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Москва 24

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Мэр Москвы

21 января, 10:56

Москва вошла в пятерку мировых новогодних маршрутов

мэр Москвы Сергей Собянин фестивали общество

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Москва вошла в мировую пятерку самых популярных новогодних маршрутов, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал Москва 24.

"Москва по всем рейтингам вошла в мировую пятерку для популярных новогодних маршрутов в мире, и мы это видим по количеству туристов – и иностранных, и российских", – пояснил мэр.

По его словам, в фестивале "Путешествие в Рождество" участвовали более 14 миллионов человек – это абсолютный рекорд московских общественных мероприятий. В прошлом сезоне фестиваль посетили 12,2 миллиона человек.

Следующее крупное мероприятие пройдет в феврале. Его посвятят Масленице, а после в Москву придут весенние фестивали.

"Путешествие в Рождество" – крупнейший в Европе рождественский фестиваль. С 22 декабря по 14 января столичные бульвары, площади и переулки – всего 83 городских площадки – превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходили представления, концерты, спектакли и мастер-классы.

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