Москва вошла в пятерку мировых новогодних маршрутов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Москва вошла в мировую пятерку самых популярных новогодних маршрутов, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал Москва 24.

"Москва по всем рейтингам вошла в мировую пятерку для популярных новогодних маршрутов в мире, и мы это видим по количеству туристов – и иностранных, и российских", – пояснил мэр.

По его словам, в фестивале "Путешествие в Рождество" участвовали более 14 миллионов человек – это абсолютный рекорд московских общественных мероприятий. В прошлом сезоне фестиваль посетили 12,2 миллиона человек.

Следующее крупное мероприятие пройдет в феврале. Его посвятят Масленице, а после в Москву придут весенние фестивали.