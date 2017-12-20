Собянин утвердил порядок предоставления грантов московским театрам

20 декабря, 20:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов столичным театрам, подведомственным городскому департаменту культуры. Текст постановления был опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить порядок предоставления грантов театрам, подведомственным департаменту культуры Москвы, в целях развития театрального искусства в Москве", – говорится в тексте документа.
Как указано в постановлении, на получение грантов могут претендовать те театры, которые на регулярной основе показывают зрителям постановки и имеют постоянную сценическую площадку в городе. Отмечается, что гранты будут перечислять ежеквартально в те сроки, которые предусмотрены соглашением о предоставлении гранта.
В документе также сказано, что контролировать, как соблюдается порядок предоставления грантов, Собянин поручил заммэра по вопросам социального развития Леониду Печатникову.
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