Собянин утвердил порядок предоставления грантов московским театрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов столичным театрам, подведомственным городскому департаменту культуры. Текст постановления был опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить порядок предоставления грантов театрам, подве­домственным департаменту культуры Москвы, в целях развития театрального искусства в Москве", – говорится в тексте документа.

Как указано в постановлении, на получение грантов могут претендовать те театры, которые на регулярной основе показывают зрителям постановки и имеют постоянную сценическую площадку в городе. Отмечается, что гранты будут перечислять ежеквартально в те сроки, которые предусмотрены соглашением о предоставлении гранта.

В документе также сказано, что контролировать, как соблюдается порядок предоставления грантов, Собянин поручил заммэра по вопросам социального развития Леониду Печатникову.