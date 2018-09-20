Мэр Москвы уволил Печатникова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал указ об увольнении с должности заммэра столицы по вопросам соцразвития Леонида Печатникова. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Освободить Печатникова Леонида Михайловича от исполнения обязанностей заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития в связи с переходом на другую работу", – сказано в документе.

Печатников занимал пост заммэра с 17 сентября 2013 года, его место занимает Анастасия Ракова, ранее работавшая руководителем аппарата мэра и правительства.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что Леонид Печатников с неохотой выполнял чиновничьи обязанности, поскольку в большей степени является практиком. Он поблагодарил своего бывшего зама за успехи в развитии здравоохранения.