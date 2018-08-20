Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды с тоннелем под Щелковским шоссе.

"Сегодня сдается очень важный и сложный участок от Щелковского шоссе до Открытого шоссе и сразу же улучшает дорожную ситуацию в Гольяново, в Метрогородке и ряде других районов обшей численностью населения около 900 тысяч человек", – сказал мэр.

Собянин отметил, что в 2018 году сдадут еще два участка СВХ. Первый от Косинской развязки до шоссе Энтузиастов, второй от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе. В 2018 году построят и введут в эксплуатацию 75 километров магистрали.

"В этом году заканчивается строительство двух третей крупнейшей новой магистрали Москвы – Северо-Восточной хорды. Строительная протяженность дорог – больше 100 км", – сказал Собянин.

По словам мэра, это будет влиять на дорожную ситуацию в половине Москвы. Кроме того, Собянин напомнил, что в столице построили более 40 крупных искусственных сооружений: тоннелей, эстакад и развязок.

Часть Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе начали строить в сентябре 2016 года. Восьмиполосная трасса длиной 2,9 километра проходит вдоль путей Московского центрального кольца.

20 августа для движения открыли 4,9 километра новых дорог: эстакады основного хода внешней и внутренней стороны хорды; эстакаду-съезд с Щелковского шоссе на хорду в сторону Отрытого шоссе; тоннель под Щелковским шоссе; левоповортный съезд-эстакаду с хорды на Щелковское шоссе в сторону области; правоповоротный съезд на Амурскую улицу, а также правоповоротный съезд на Открытое шоссе.

По новой трассе автомобилисты могут проехать от Щелковского до Открытого шоссе и повернуть направо в район Метрогородок. Также водители смогут выехать из Метрогородка на Северо-Восточную хорду и вернуться обратно.

Открытие этой части хорды сократит пробег автомобилей на участке между Щелковским и Открытым шоссе в 3,5 раза – с 7 до 2 километров. Также новая дорога улучшит транспортную доступность района Гольяново, снизит нагрузку на улицы Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобо­гатырская, Русаковскую набережную и обеспечит бессветофорное движение по хорде от шоссе Энтузиастов до Открытого шоссе.

Участок хорды от Щелковского до Открытого шоссе планируется окончательно достроить в первом квартале 2019 года. Всего предстоит построить 9,2 километра дорог, а также транспортный тоннель длиной 480 метров под Щелковским шоссе.



Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса соединит Дмитровское, Алтуфьевское, Измайловское, Щелковское и Открытое шоссе.