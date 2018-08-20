Собянин рассказал о трехкратном увеличении московского метро

20 августа, 02:46
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Сергей Собянин заявил, что размеры столичного метрополитена после реализации всех проектов по расширению будут сопоставимы с подземкой Нью-Йорка.
"В результате всех наших мучений у нас будет около 1300 километров новых дорог. А метро наземное и подземное увеличится в три раза – мы имели 294 километра, а будем иметь тысячу километров. Ровно столько, сколько в Нью-Йорке", – сказал Собянин в интервью журналу "Эксперт".
Также мэр столицы заявил, что транспортная проблема одинакова во всем мире, а ее решение заключается в развитии общественного транспорта. "Хоть в Чикаго, хоть в Нью-Йорке, хоть в Пекине – везде одно и то же. И решают ее одними и теми же методами: развитием общественного транспорта и ограничением личного транспорта, демотивацией", – отметил столичный градоначальник.
Кроме того, Собянин подчеркнул важность работы с автомобильными заторами в центре города. "Когда мы освобождаем пространство в центре города, то "Яндекс. Пробки" вам показывает кратчайший путь через центр – и вы туда устремляетесь. В результате у нас загружены одновременно и очень плотно и центр города, и МКАД, и "Трешка", – сказал мэр.
По его словам, решить проблему можно с помощью платного въезда, однако городская администрация "не собираетя так делать". "Я считаю, что не исчерпаны другие возможности. Например, строительство хордовых трасс: Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады. Они дадут водителям возможность проехать через город, минуя центр", – добавил Собянин.
При этом он резюмировал, что "половина машин на дорогах Москвы – это жители Подмосковья и других регионов". "Мы вынуждены считаться с тем, что Москва – это агломерация, где живут и работают не 12, а 19–20 миллионов человек. И если не дать им возможности передвигаться на комфортном общественном транспорте, они по-прежнему будут наваливаться на МКАД и вылетные магистрали", – подытожил глава города.
Институт Генплана столицы ранее начал разрабатывать проект по продлению новой радиальной линии метро с рабочим названием "Коммунарская" от станции "Столбово" до поселения Десеновское и города Троицк.
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