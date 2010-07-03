Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Пушкинского музея Ирину Антонову.

"За те полвека, что Ирина Александровна руководила этим музеем, он стал центром культурной жизни Москвы. Великолепная рассказчица, популяризатор искусства, легенда!", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Мэр пожелал ей здоровья.

20 марта президент музея отмечает 97-й день рождения. Она пришла в музей в апреле 1945 года и продолжает работать в нем. Антонова – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат Государственных премий, академик РАХ, заслуженный деятель искусств.

В начале марта галерея Тейт привезла в Пушкинский музей работы Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда, Франка Ауэрбаха, Рона Китая, Леона Коссофа и Майкла Эндрюса – всего 80 работ последователей Лондонской школы. Экспозиция пробудет в Москве до 19 мая.