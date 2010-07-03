Лондонская школа в гостях у Пушкинского музея

Р.Б. Китай Сесил Корт, Лондон WC2 (Беженцы) 1983– 4 © Tate

Главная веха современного британского искусства впервые в Москве: галерея Тейт привезла в Пушкинский музей работы Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда, Франка Ауэрбаха, Рона Китая, Леона Коссофа и Майкла Эндрюса - всего 80 работ последователей Лондонской школы.

Этих художников объединяла определенная задача – показывать "жестокие" стороны жизни, рисовать осязаемую действительность. Центральное место в творчестве авторов Лондонской школы занимало человеческое тело, а именно его уязвимость и стойкость. Например, Люсьен Фрейд очень тщательно наблюдал за моделью, чтобы более достоверно перенести ее образ на холст. Но и пейзаж им был не чужд: в фокусе художников Лондонской школы субъективное восприятие города и всего, что их окружает. Именно поэтому их живопись называют автобиографической, а работы – непрерывным рассказом о личной жизни.

"Выставка являет собой кульминационный момент в истории многолетних партнерских взаимоотношений между нашими институциями, основывающихся на межмузейном обмене значительными произведениями искусства и выставками. Этот проект способствует осуществлению нашей общей миссии, направленной на то, чтобы искусство было востребованным и понятным широкой зрительской аудитории", – прокомментировала директор галереи Тейт Мария Болшоу.

Для выставки Москва – не дебютный "выход", она уже побывала в Лондоне, Лос-Анджелесе, Малаге и Орхусе. В российской столице экспозиция будет с 5 марта до 19 мая. Ее генеральным спонсором выступил банк ВТБ.

Сотрудничество банка ВТБ с ГМИИ им. А.С. Пушкина началось в 2005 году. За этот период был реализован ряд крупных совместных проектов, среди которых выставки "Встреча с Модильяни", "Британский дизайн: от Уильяма Морриса к цифровой революции", "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом", "Венеция Ренессанса. Тициан. Тинторетто. Веронезе", "Хаим Сутин. Ретроспектива", "Пикассо & Хохлова", "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники". В 2018 году ВТБ стал генеральным спонсором музея.