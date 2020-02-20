Собянин пригласил москвичей на ежегодную акцию "Ночь на катке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил горожан посетить ежегодную акцию "Ночь на катке" 28 февраля. Об этом мэр написал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В следующую пятницу в 18 московских парках пройдет ежегодная акция "Ночь на катке". На этот раз тема – "Карнавал на льду", – отметил мэр.

Он рассказал, что Парк Горького посвятит акцию космосу, "Сокольники" – кино, а "Эрмитаж" устроит традиционный венецианский праздник.

Вечерний вход на катки будет бесплатным. Точное время можно узнать на официальных сайтах.

В 2019 году участниками акции "Ночь на катке" стали почти 50 тысяч человек. Тогда темой акции была музыка.