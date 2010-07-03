Почти 50 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь на катке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 50 тысяч человек стали участниками акции "Ночь на катке", которая прошла в последний день зимы, 28 февраля. Об этом в своем Twitter написал Сергей Собянин.

По словам мэра, в рамках акции вход на катки 16 столичных парков был свободным. Темой этого года была музыка, уточнил глава города.

"Гости танцевали на льду, принимали участие в конкурсах и викторинах. Похоже, было весело", – написал он.

Ежегодная акция "Ночь на катке" прошла вечером 28 февраля. Темой акции, организованной при поддержке столичного департамента культуры, на этот раз стала "Музыкальный лед", благодаря чему катки превратились в концертные площадки.

Вход на катки во всех участвующих парках был свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продолжилась до полуночи. Там устроили дискотеку в стиле электро. Посетителей развлекали диджеи из группы Menzo DJ’s и фигуристы в светящихся костюмах.