Собянин пригласил москвичей на акцию "Ночь на катке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Ночь на катке" в последний день зимы. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"В последний день зимы в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь на катке". В этом году тема – музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках", – написал мэр.

В последний день зимы в Москве пройдет ежегодная акция #Ночьнакатке. В этом году тема - музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках. https://t.co/G4zdMIQWVc pic.twitter.com/cI5zpfzak1 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 февраля 2019 г.



Ежегодная акция "Ночь на катке" состоится вечером 28 февраля. В последний день зимы горожане смогут бесплатно покататься на коньках в 16 парках. Темой акции, организованной при поддержке столичного департамента культуры, на этот раз станет "Музыкальный лед", благодаря чему катки превратятся в концертные площадки.

Вход на катки во всех участвующих парках будет свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продолжится до полуночи. Там устроят дискотеку в стиле электро. Посетителей развлекут диджеи из группы Menzo DJ’s и фигуристы в светящихся костюмах.