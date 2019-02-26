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26 февраля, 19:26

Собянин пригласил москвичей на акцию "Ночь на катке"

мэр Москвы Сергей Собянин досуг

26 февраля, 19:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Ночь на катке" в последний день зимы. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"В последний день зимы в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь на катке". В этом году тема – музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках", – написал мэр.


Ежегодная акция "Ночь на катке" состоится вечером 28 февраля. В последний день зимы горожане смогут бесплатно покататься на коньках в 16 парках. Темой акции, организованной при поддержке столичного департамента культуры, на этот раз станет "Музыкальный лед", благодаря чему катки превратятся в концертные площадки.

Вход на катки во всех участвующих парках будет свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продолжится до полуночи. Там устроят дискотеку в стиле электро. Посетителей развлекут диджеи из группы Menzo DJ’s и фигуристы в светящихся костюмах.

мэр Москвы Сергей Собянин досуг

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