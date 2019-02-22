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09:11

От джаза до фанка: что ждет участников "Ночи на катке" в парках

досуг парки

09:11

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ежегодная акция "Ночь на катке" состоится вечером 28 февраля. В последний день зимы горожане смогут бесплатно покататься на коньках в 16 парках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Темой акции, организованной при поддержке столичного департамента культуры, на этот раз станет "Музыкальный лед", благодаря чему катки превратятся в концертные площадки.

Вход на катки во всех участвующих парках будет свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продолжится до полуночи. Там устроят дискотеку в стиле электро. Посетителей развлекут диджеи из группы Menzo DJ’s и фигуристы в светящихся костюмах.

В "Сокольниках" выступит кавер-группа Bridge Brothers Band, участники которой исполнят джазовые и соул-композиции. Среди других развлечений конкурс угадывания мелодий известных композиторов.

Гости парка 50-летия Октября станцуют под гитарные риффы. Там же выступит группа "Рок-синдром". А еще посетителей ждут тематические викторины, игры и конкурсы.

Поклонники рок-н-ролла оценят программу в Воронцовском парке, где прозвучат каверы песен Чака Берри, The Beatles и "Браво". Вечер завершится флешмобом со светящимися фонариками под музыку Queen.

А хедлайнерами в саду "Эрмитаж" станут певец Александрой Пушной, телеведущие Маргарита Митрофанова и Василий Стрельников. Для всех желающих проведут танцевальные мастер-классы на льду.

Таганский парк удивит хитами поп-исполнителей со всего мира, конкурсами, подарками и выступлением группы "Мохито".

Гости сада имени Баумана попадут на вечеринку в стиле диско, где диджеи будут крутить настоящие виниловые пластинки.

Любителям афроамериканской музыки стоит попасть на фанк-дискотеку в Перовском парке. В рамках "Ночи на катке" там пройдет барабанное шоу в исполнении арт-коллектива Royal Attack.

А гости парка Северного речного вокзала зажгут под латиноамериканские хиты, которые исполнит сольный дуэт Amigos de Corazon.

"Ночь на катке" также пройдет в Бабушкинском парке, сквере в Олонецком проезде, ландшафтном парке "Митино", парке "Фили", Измайловском парке, парке "Красная Пресня" и парке "Ангарские пруды".

В ближайшие выходные посетителей столичных парков ждут мероприятия приуроченные к 23 февраля. По случаю Дня защитника Отечества некоторые катки сделают вход для мужчин бесплатным.

досуг парки

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