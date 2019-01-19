Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил православных с праздником Крещения Господня. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра", – написал он.

Поздравляю православных с великим праздником Крещения Господня! Желаю всем добра. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.



Ранее сообщалось, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в московских храмах богослужения в канун Крещения и утром на следующий день.

По традиции праздник начинается утром 18 января, в Крещенский сочельник. Тогда вода освящается в первый раз. 19 января, после Божественной Литургии, ее освящают второй раз.

Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников. Он является финальным аккордом новогодних и рождественских праздников и означает окончание святочной недели и колядок. Этот праздник напоминает православным христианам о принятии крещения Иисусом Христом, символизирует очищение. Главные герои сего действия – вода и мороз.