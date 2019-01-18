Как Москва праздновала Крещение до 1917 года

Крещение Господне, или Богоявление, – финальный аккорд новогодних и рождественских праздников, окончание святочной недели и колядок. Этот праздник напоминает православным христианам о принятии крещения Иисусом Христом, символизирует очищение. Главные герои сего действия – вода и мороз.

Сегодня праздник отличают, пожалуй, два события: очереди за святой водой в храмах и окунание в прорубь. Политики, звезды да и простые обыватели с удовольствием устремляются к ближайшей купели. Всегда ли было так? Ведь Москва в старые добрые времена праздновала это событие иначе, а за годы советской власти многие самобытные традиции были забыты. Но не стоит отчаиваться: портал Москва 24 взялся вспомнить все.





Освящение воды

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вопреки стереотипам, обычай купаться в проруби до 1917 года не был популярен, а его активное развитие началось лишь в 1990-е. Первоначально на Руси вода из полыньи освящалась, ее набирали в сосуды для пития. Если прочесть переписку виднейших православных подвижников XIX века, чаще всего попытки прыгать в полынью осуждались как "языческие и безрассудные". Дескать, на исповеди надо отмаливать грехи да покаянием, а водой их не отмоешь. Хочешь – окунись, но только после литургии.

Донесения иностранцев оставили нам зарисовки празднования Крещения в Москве изначальной. Итак, переносимся в 1699 год. Накануне, в Сочельник Богоявления весь город шел на богослужение, на утро же в 12 часов били колокола Успенского собора, народ встречал царя с богомолья поклонами до пола. Вместе со свитой государь отправлялся к иордани (так называли купель) на реке Неглинной. Позже их делали также на Университетской набережной, на Яузе у Андроникова монастыря, в Коломенском и Царицыне, на прудах.

Это было похоже на торжественный парад: впереди шел царь, за ним в ногу шагали полки солдат и казаков с золочеными ружьями и саблями. "Открывал шествие полк генерала де Гордона ... Место капитана занимал царь [Петр], внушавший высоким ростом почтение к своему Величеству", – так шведский посол описал празднование Крещения эпохи юного Петра Великого.

Дипломат отметил "невероятное количество людей ... улицы были полны, крыши были заняты людьми; зрители стояли и на городских стенах". Как бы сказали это сейчас в анонсе – "Главное событие этой зимы". Горожане вырубали топорами прорубь в форме креста. Предстоятель РПЦ произносил особый чин освящения и трижды касался купели свечкой. Все, можно разливать святую влагу. Первое ведро – царю, затем – патриарху, остальным – по рангу да по чину. "Для конечного завершения праздничного торжества производили залп из орудий всех полков". Вот так торжественно и даже по-военному Москва встречала Богоявление. Потом и Петербург стал праздновать это так же.

Купание же детей запрещалось под страхом тюрьмы, а взрослые купались, но нечасто. Помнится, великий Шаляпин порывался прыгнуть с разбегу в купель, но его друзья не пускали – нельзя так рисковать "главному горлу страны".





Гадания

Фото: depositphotos/ belchonock

Гадания на Крещение считались самыми вещими в году. Гадали женщины и в основном на одну лишь тему – любовь.

Но если сегодня гадание – это кофейная гуща или волшебный шар с картами таро, то наши предки в те далекие годы предпочитали другие методы. И относились к этому серьезно, готовились заранее, мылись в бане да наряжались. Кофию в деревне не видал практически никто, обходились подручными средствами.

Самыми известными строками о таких практиках стала поэма "Светлана" Василия Жуковского, многие помнят ее по школьным годам:



Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали…



А куда он укажет, там и суженый живет (старались кидать так, чтобы указал он на любимого Ванечку или Петеньку). Играли и с предметами. Кидали подружки кольца в мешок с зерном и доставали по очереди. Медное кольцо – к бедному жениху, серебряное – к середняку, а золотое – будет купчина с домом. Также частенько отрезали нитки равной длины и над пламенем запаливали. Чья сгорела первой, та и выйдет замуж раньше всех и весьма удачно.

Не забывайте и о том, что ведь в те времена жили на природе, и животные были не только едой. Так и родилось древнее гадание по петуху, который в этой мистерии играл роль будущего мужа.

Итак, как это было. В одну тарелку кидали жменьку зерна (бывало, что и монет), в другую заливали воду, а рядом ставили курочку и зеркальце. Коль подошел кочеток к последнему предмету – красавец будет статный, к зерну или деньгам – богачом-толстосумом, а к воде – пьяницей, горем луковым. Ну а если к курице прибежит, то неверным, изменщиком. Как вы можете догадаться, к зеркалу эти красногребневые птицы подходили очень редко.

Кроме обилия игровых моментов и "квестов", очень важным компонентом предсказаний был сон, который в ночь Крещения считали вещим на 100 процентов. Перед отходом ко сну юные селянки шептали заклинание: "Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит, другой скажет, третий судьбу укажет". Что уж им снилось, этого никто не знает... Наверное, сосед или сын сахарозаводчика. А уж за кого выдадут – решали родители.





Сочиво

Фото: depositphotos/ belchonock

Большую роль играла и праздничная вечеря (ужин). На столе собирали шикарное меню: обычно хлеб, блюда из гороха, свеклы и репы, рыбы, узвар, блины, овсяный кисель и каши. Богатые могли позволить себе и мясо. Главное, чтобы количество тарелок было нечетным. Испив святой водицы, приступали к трапезе.

Перво-наперво вкушали сочиво, главное блюдо всей трапезы. В отличие от рождественской кутьи, которую ели помногу, этот деликатес надо было брать по ложечке на каждого. Потому и нарекли ее люди "голодная кутья". Эту кашу делали специально жидковатой. Рецепты ее разнятся, но мы выбрали для вас солидный вариант.



Итак, нам понадобится:



пшеница в зернах, также можно пшенку или рис – 200 граммов;

любые очищенные орехи (по вкусу) – 30 граммов;

мак кондитерский – 150 граммов;

изюм – 50 граммов;

фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.), или варенье – по вкусу;

ванильный сахар – по вкусу;

мед и сахар – по вкусу;

сливки – 1/2 стакана.

Промойте под краном пшеницу, поместите в посуду и залейте это кипятком. Задача – разварить ее так, чтобы не выкипела вся вода, подливайте кипяток по надобности. Мак также надо залить кипятком на пару часов, затем слить воду, смешать с медом, ванильным сахаром и вареньем. Хорошо добавить сюда перетертые в ступке орехи, изюм, любые иные сухофрукты, можно ягоды. Далее в эту тюрю заливаем сливки низкой жирности, мешаем. А затем и отправляем это в кастрюлю с вареной пшеницей и ставим на балкон охлаждаться. Подается охлажденным. На здоровье!

Надеемся, что вам было интересно с нами на этой прогулке. Крещение заиграло новыми красками, а мы открыли его, быть может, не такие известные прежде стороны. Прошлое 100 или 200 лет назад – это не всегда так уж скучно и банально, уроки тех лет могут помочь нам или сделать быт интереснее: приготовить блюдо, поиграть в интересную игру или нагадать себе суженого.

С праздником, дорогие москвичи!



Семен Извеков