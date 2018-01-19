Инвесторы получили более двух тысяч разрешений на строительство в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Инвесторы получили в 2017 году более двух тысяч разрешений на строительство. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник. Это на треть больше, чем в 2016 году", – написал глава города в своем микроблоге в Twitter.

Собянин добавил, что активнее всего развивается ТиНАО, а также территории бывших промзон.

Ранее сообщалось, что в 2017 году за счет инвесторов было построено более 40 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – девять детских садов на 1080 мест, пять школ, семь спортивно-рекреационных объектов.