Инвесторы получили более двух тысяч разрешений на строительство в 2017 году

19 января, 20:10
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Инвесторы получили в 2017 году более двух тысяч разрешений на строительство. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник. Это на треть больше, чем в 2016 году", – написал глава города в своем микроблоге в Twitter.
Собянин добавил, что активнее всего развивается ТиНАО, а также территории бывших промзон.
Ранее сообщалось, что в 2017 году за счет инвесторов было построено более 40 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – девять детских садов на 1080 мест, пять школ, семь спортивно-рекреационных объектов.
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