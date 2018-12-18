Собянин увеличил меры поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти на заседании президиума 18 декабря решили расширить меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

На сегодняшний день правительство Москвы дает субсидии малым и средним предприятиям, которые являются резидентами технопарков, индустриальных парков и ОЭЗ. В частности, власти города возмещают таким предприятиям затраты на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, расходы на уплату лизинговых платежей и на покупку оборудования за счет собственных средств. Условия по каждому из этих видов субсидий улучшатся.

В частности, компенсация затрат на уплату процентов по кредитам для покупки любого оборудования раньше находилась в пределах ключевой ставки ЦБ России (7,75%). Теперь при покупке в кредит российского оборудования размер компенсации затрат возрастет до 12,75%, а для иностранного оборудования останется на прежнем уровне. Возмещение затрат по лизинговым платежам увеличится с 15% до 25% при приобретении иностранного оборудования и до 35% – при покупке отечественного. Кроме того, компенсация затрат на приобретение оборудования на средства самого предприятия вырастет с 15% до 25%.

Новое постановление правительства Москвы увеличивает объем компенсаций предприятиям, а также дает привилегии производителям отечественного оборудования. Кроме того, список потенциальных получателей субсидий расширится: в него включат малые и средние предприятия – резидентов не только уже действующих, но и создаваемых технопарков, которые относятся к приоритетным инвестиционным проектам столицы.

Для получателей субсидий сняли ряд ограничений: отменили ограничительный перечень кредитных организаций, по кредитам которых можно получить частичную компенсацию процентных платежей, снизили требования к лизинговым компаниям, у которых предприятия арендуют оборудование. Власти также пересмотрели критерии оценки заявок малого и среднего бизнеса на получение компенсаций. Максимальный лимит каждой компенсации – 10 миллионов рублей по каждому виду субсидии для одного предприятия – остался неизменным.

Сейчас в столице насчитывается около 790 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Эти предприятия дают работу 2,2 миллиона человек.