Собянин наградил победителей и призеров мирового чемпионата WorldSkills

18 декабря, 17:39
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Победителей чемпионатов по стандартам WorldSkills наградили в Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.
Награды вручили 29 жителям столицы. Среди них – 4 призера и 12 участников WorldSkills, 13 тренеров и экспертов.
Также за круглым столом мэр Москвы обсудил с участниками, тренерами и экспертами актуальные вопросы подготовки молодых профессионалов.
Сборная России в 2017 году заняла I место в общекомандном зачете на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ). Россияне завоевали 11 медалей. 2 золотые и 2 серебренные медали принесли команде москвичи.
С ноября 2017 года в Москве ввели поощрительные выплаты победителям соревнований. За золотую медаль участники от столицы получат 1 миллион рублей, за серебряную – 500 тысяч рублей, за бронзовую – 250 тысяч рублей.
WorldSkills является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий и развитие профобразования. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Всего в движении участвуют 76 стран мира.
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