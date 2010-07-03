Собянин осмотрел микрорайон в Ясеневе после комплексного благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексному благоустройству жилого микрорайона в Ясеневе. Мэр отметил, что с этого года в рамках программы "Мой район" в работу берут целые микрорайоны, а благоустройство ведется комплексно.

"Здесь сделали экспериментальный квартал. Огромная территория, новое освещение, новые дороги, новые спортивные объекты, детские площадки. Действительно, это комплексное благоустройство. Один из примеров, как мы собираемся делать по программе "Мой район". Квартал за кварталом – район будет преображен. Проведена большая серьезная работа, надеюсь, у нас неплохо получилось", – сказал Собянин.

В ходе осмотра микрорайона мэр пообщался с местными жителями. Москвичи поблагодарили власти города за проведенную работу, высоко оценили ее результаты. Они, в частности, с удовольствием отметили, что теперь в микрорайоне есть свой BMX-велодром, и спортсменам не придется ездить в другие районы для того, чтобы позаниматься.

Площадь микрорайона, ограниченного улицами Паустовского, Вильнюсской, Голубинской и Новоясеневским проспектом, составляет 80 гектаров. Здесь расположены 26 дворов, пять школ, семь детских садов и четыре поликлиники. Естественным центром этой городской территории является бульвар Архитектора Белопольского.

На Новоясеневском проспекте находятся выходы со станции метро "Ясенево".

Благоустройство этого района началось в мае 2019 года. Работы были завершены в июле. Крупнейшим объектом благоустройства стала площадка по улице Вильнюсской, 7А. По просьбе местных жителей ее освободили от объекта долгостроя и создали на этом месте зеленую территорию с детскими и спортивными площадками, зоной отдыха с лавочками.

Рядом по улице Тарусской, 18, была проведена реконструкция BMX-велодрома, который находится в ведении спортивной школы "Нагорная".

В микрорайоне отремонтировали и благоустроили 15 детских и девять спортивных площадок, четыре площадки тихого отдыха. Здесь организовали площадку для выгула собак, добавили новый газон на площади 107 тысяч квадратных метров, высадили более четырех тысяч новых кустарников, установили более 400 новых скамеек, урн и других малых архитектурных форм. Осенью планируется высадить здесь 33 дерева.

Установлено почти 500 новых опор наружного освещения. Отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки, благоустроены "народные тропы". На остановках общественного транспорта установили шесть современных остановочных павильонов, заменили асфальт на проезжей части, установили бетонные бордюры.

Также здесь выполнили капитальный ремонт фасадов и отдельных инженерных систем в многоквартирных домах по адресу: улица Вильнюсская, дом № 7, корпус 2, и дом № 8, корпус 2. Проведена промывка фасадов 26 домов.

