Собянин поздравил москвичей, отметивших 70-летие совместной жизни

Сергей Собянин пожелал счастья и здоровья москвичам, которые недавно отпраздновали 70 лет совместной жизни. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"На днях москвичи Аркадий Аристархович и Мария Михайловна Анфилофьевы отметили 70-летие семейной жизни", – сообщил Собянин, напомнив, что оба супруга пережили Великую Отечественную войну. "Мария Михайловна служила во второй воздушной армии, потом работала в Военно-политической академии, министерстве внешней торговли и преподавала французский язык в МГИМО", – рассказал мэр.
Он добавил, что Аркадий Анфилофьев не попал на войну по возрасту, однако участвовал в обороне столицы – "по ночам во время налетов немецкой авиации сбрасывал с крыши зажигательные бомбы". Собянин также отметил, что после войны Анфилофьев работал в МИД и секретариате ЮНЕСКО во Франции.
Будущие супруги встретились в 1946 году и поженились спустя три года. "У Анфилофьевых трое детей и пятеро внуков. Желаю этой чудесной семье счастья и здоровья!" – заявил мэр.
В 2018 году столичные власти в два и более раз повысили выплаты для москвичей – юбиляров супружеской жизни. В частности, москвичи, которые прожили в браке 50 лет, получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Для проживших в браке 55 и 60 лет размер выплаты составит 25 тысяч рублей, а для супругов, которые вместе 65 и более лет, – 30 тысяч рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.