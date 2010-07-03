Собянин поздравил москвичей, отметивших 70-летие совместной жизни

Сергей Собянин пожелал счастья и здоровья москвичам, которые недавно отпраздновали 70 лет совместной жизни. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"На днях москвичи Аркадий Аристархович и Мария Михайловна Анфилофьевы отметили 70-летие семейной жизни", – сообщил Собянин, напомнив, что оба супруга пережили Великую Отечественную войну. "Мария Михайловна служила во второй воздушной армии, потом работала в Военно-политической академии, министерстве внешней торговли и преподавала французский язык в МГИМО", – рассказал мэр.

Он добавил, что Аркадий Анфилофьев не попал на войну по возрасту, однако участвовал в обороне столицы – "по ночам во время налетов немецкой авиации сбрасывал с крыши зажигательные бомбы". Собянин также отметил, что после войны Анфилофьев работал в МИД и секретариате ЮНЕСКО во Франции.

Будущие супруги встретились в 1946 году и поженились спустя три года. "У Анфилофьевых трое детей и пятеро внуков. Желаю этой чудесной семье счастья и здоровья!" – заявил мэр.

В 2018 году столичные власти в два и более раз повысили выплаты для москвичей – юбиляров супружеской жизни. В частности, москвичи, которые прожили в браке 50 лет, получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Для проживших в браке 55 и 60 лет размер выплаты составит 25 тысяч рублей, а для супругов, которые вместе 65 и более лет, – 30 тысяч рублей.