Собянин рассказал о развитии столичной программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пообщался с жителями, получившими квартиры в доме-новостройке на Полярной улице по программе реновации.

"Такой программы не было ни в одном городе мира, это очень сложная задача. Мы разделили ее на несколько частей. Сейчас делаем проекты планировок, это длинная подготовительная работа, которую мы ведем, и в следующем году начнем обсуждать с жителями. Чтобы не стоять на месте, мы задействовали тот жилфонд, который уже был построен, но не достроен до конца, чтобы перевести его в программу реновации, как ваш дом. Мы довели его до стандарта, который требуется по закону о программе реновации, и его включили в программу", – отметил мэр.

По его словам, сейчас строятся и проектируются десятки новых домов. В 2019 году начнется обсуждение с жителями проектов кварталов на месте сносимых пятиэтажек.

"Когда мы начали эту программу, я предложил ее не потому, что мне почему-то захотелось, а потому что многие жители, с которыми я встречался, просили продлить старую программу по переселению пятиэтажек. Они видели, что одни пятиэтажки снеслись, а другие остаются", – добавил Собянин.

Семья Топорковых, с которой побеседовал градоначальник, переехала в новый 17-этажный дом из пятиэтажки, расположенной по соседству. В новостройке – 128 квартир, по 32 однокомнатных и трехкомнатных, 64 двухкомнатных. Высота потолков – 2,65 метра. Площадь кухонь – от 7,3 до 13 квадратных метров.

Фасады дома облицованы панельной плиткой "под кирпич", необлицованные поверхности покрасили кремнеорганическими эмалями. Бетонная поверхность стен дома отделана под "естественный камень". Квартиры в доме полностью подготовлены к заселению, прилегающая к дому территория благоустроена.

Семья Топорковых переехала в две квартиры – двухкомнатную площадью 64,3 квадратных метра и трехкомнатную площадью 78,7 квадратных метра. Всего договоры на предоставленные квартиры в новостройке уже заключили 55 семей. Еще 13 семей дали согласие на переселение.

Часть жителей расселяемой пятиэтажки переедут в 17-этажный дом-новостройку №26 в проезде Дежнева. В нем по 128 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Высота потолков – 2,65 метра, площадь кухонь – от 9,6 до 13 квадратов.

Договоры на предоставленные квартиры в новостройке уже заключили девять семей. Еще две семьи согласились на переселение. Всего в районе Южное Медведково в программу реновации включили 10 домов, из них шесть домов – девятиэтажные.

Утверждены пять стартовых площадок. Два дома уже построены и на данный момент заселяются. Еще три объекта должны ввести в эксплуатацию в 2020-2021 годах. В программу реновации в Москве включен 5 171 дом – около 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.

Уже определен адресный перечень 242 стартовых площадок – они располагаются во всех округах города. В 2018-2019 годах планируется построить 59 домов, до 2021 года – еще 183. На данный момент в эксплуатацию ввели 33 стартовых дома, 12 домов-новостроек переданы под заселение. На стадии переселения 15 трехэтажных и пятиэтажных домов. В новые квартиры уже переехали 373 семьи.