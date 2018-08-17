Собянин отметил растущую популярность фестиваля "Времена и Эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фестиваль исторической реконструкции в Москве с момента его открытия посетили 3 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе общения с участниками исторической реконструкции на одной из площадок фестиваля на Тверском бульваре.

"Чтобы понять масштаб этого действа, я вам скажу, что 3 миллиона человек посетили наш с вами фестиваль. Тех, кто еще не успел, я приглашаю прийти в эти выходные. Он будет работать на всех бульварах Москвы", – сказал мэр столицы.

По его словам, фестиваль впервые проходит на всем протяжении Бульварного кольца. "Впервые фестиваль раскинулся на московских бульварах – на всем кольце. Переходя с одного бульвара на другой, можно окунуться в разные эпохи. Мечта каждого человека, которая воплощается в реальность – окунуться в эпохи исторические, которые прошли уже много веков тому назад, и ощутить причастность к этой истории. Это просто сказка. Это фантастика", – отметил мэр.

Сергей Собянин поблагодарил реконструкторов за участие в фестивале. "Спасибо большое, что вы приехали, приняли участие в этом фестивале. Мы вам очень благодарны", – подчеркнул мэр.

Также Собянин извинился за изменение даты проведения мероприятия. "Я прошу прощения, что в этом году мы сдвинули начало этого фестиваля на август. Мы его планировали на июнь. Я думаю, что вызвало какое-то неудобство определенное. Но мы все-таки вернем первоначальную дату и будем в июне проводить ежегодно этот фестиваль, чтобы у него была своя собственная дата, которую знали бы все: и реконструкторы-участники фестиваля, и гости, чтобы удобно было планировать туристические поездки в Москву", – пояснил мэр во время общения с участниками фестиваля, приехавшими из Англии.

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" проходит в Москве с 10 по 22 августа. Как и в прошлом году, он охватывает 30 площадок по всему городу и более 20 исторических эпох – от каменного века до "хрущевской оттепели". В парках и скверах, на центральных улицах и площадях Москвы свои лагеря разбили мастера исторической реконструкции из 22 регионов России и 20 стран мира.

На фестиваль приехали более трех тысяч участников из 300 клубов исторической реконструкции. В рамках фестиваля создан маршрут по Бульварному кольцу, путешествие по которому можно начать и завершить в любой его точке. Каждая фестивальная площадка представляет достоверную реконструкцию культуры, быта, технологий, военного дела определенного исторического периода.

Тематическая площадка фестиваля на Тверском бульваре "От Москвы до Парижа" иллюстрирует противостояние русской и французской армий во время Отечественной войны 1812 года. В центре площадки находится "фронт" – военные смотры, маневры, инсценировки. В походных лагерях русских и французов воссоздан военный быт: муштра на плацу, полковая кузница и кухня, маркитанты, немудреные солдатские развлечения.

На этой площадке гостей ждут торжественные марши под бой барабанов и звуки флейты. В этих шествиях проходят реконструкторы из России и Франции, символизируя общую историю и современную дружбу между государствами. Наряду с пехотой в прохождении принимает участие и кавалерия.

На Тверской площади можно окунуться в атмосферу "хрущевской оттепели" и побывать на одной из дач того периода. Гости отдохнут и пообщаются друг с другом так же, как столичные жители 1950–1960-х годов – в Кратове или Серебряном бору. Почитают стихи поэтов-шестидесятников, послушают джаз, потанцуют, оценят дачную моду и узнают другие особенности быта той эпохи. Здесь же можно побывать на антикварном аукционе, заглянуть в кафе, купить газировки и мороженого. Небольшая выставка ретроавтомобилей покажет, на чем дачники добирались за город.

В Новопушкинском сквере можно познакомиться с играми и игрушками разных эпох. Площадка условно разделена на две части – для мальчиков и для девочек. Здесь также установлены фотофоны в ретро-стиле с игрушечными сюжетами и отверстиями для голов и рук.

В музее "Пресня" открыта выставка "Эклектика революции". Она рассказывает о переходном периоде в эволюции униформы и воинского снаряжения от Русской императорской армии к Красной и Белой. Здесь же представлены уникальные экспонаты – 2 настоящих броневика "Руссо-Балт" и "Остин-Путиловец". Также рядом с метро "Краснопресненская" гости фестиваля могут оказаться в "Московском дворике" 1970–1980-х годов.

В парке "Дружба" открылась "Школа рыцаря" – площадка, на которой зрители увидят реконструкцию тренировок и обучение будущих рыцарей под руководством опытных наставников по правилам XV века, послушают лекции по истории верховой езды и обращению с лошадьми и оружием, а потом смогут применить знания на практике – в конюшне или в кузнице.

Второй год подряд в рамках фестиваля "Времена и эпохи" среди реконструкторов проводится самый масштабный в России конкурс исторических проектов. Для участия в нем принято 86 заявок от профессионалов и любителей, из которых эксперты отобрали 21 лучший проект. Призовой фонд конкурса сформирован за счет спонсорских средств и составляет девять миллионов рублей. Жюри определит девять победителей, каждый из которых получит по миллиону рублей на реализацию своего проекта. Награждение победителей состоится 22 августа.

В рамках фестиваля пройдет городской квест "Тропа историй" – командная игра, посвященная истории Москвы. Ожидается, что в нем примут участие пять тысяч человек. Также запланировано 340 экскурсий по 10 маршрутам, охватывающим разные площадки фестиваля.