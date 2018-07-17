Собянин рассказал о волнении во время ЧМ-2018

17 июля, 13:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, из-за чего волновался больше всего во время проведения в столице чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я думал, что самое сложное – это построить транспортную инфраструктуру, благоустроить город. Но мы делали это не для чемпионата, мы делали это для развития города. Также я сильно волновался за реконструкцию "Лужников" и о том, чтобы люди могли вовремя прийти на стадион и комфортно добраться домой", – рассказал Собянин на пленарном заседании "Современный мегаполис. Новое пространство для жизни" в рамкам Московского урбанистического форума (МУФ) – 2018.
Он также заявил, что беспокоился, как разместить более ста тысяч болельщиков на фан-зоне на Воробьевых горах, которая изначально была рассчитана только на 25 тысяч человек.
"Больше всего меня удивило, когда после игры со сборной Испании на улицы Москвы вышло больше миллиона москвичей, которые до пяти утра праздновали победу и гуляли", – заявил мэр и отметил, что его также поразила доброжелательность, которая царила в городе во время турнира.
Московский урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" продлится в столичном парке "Зарядье" до 22 июля. Темой форума стало обсуждение результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий.
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