Сергей Собянин запустил на своем сайте раздел "Открытка из Москвы", где каждый житель столицы может поздравить родных и близких.
"Я открываю на своем сайте новый раздел − "Открытка из Москвы", − написал мэр. Как пояснил Собянин, с помощью размещенных на сайте открыток с видами современной Москвы горожане могут передать теплые слова родственникам, друзьям или просто знакомым.
Мэр столицы также поблагодарил откликнувшихся на его призыв поздравить ветеранов с Днем Победы. По его словам, поступило множество открыток с добрыми пожеланиями в адрес фронтовиков и тружеников тыла. "И вот, что я подумал. Помимо Дня Победы, Нового Года и других больших праздников, у каждого из нас есть множество личных поводов поздравить близких нам людей", − подчеркнул Собянин.
Открытки опубликуют на сайте мэра. Из также можно будет отправить адресатам с помощью социальных сетей.
В преддверии Дня Победы Сергей Собянин предложил москвичам поздравить ветеранов ВОВ открытками. Форму открытки разместили в блоге градоначальника. Чтобы отправить ее, нужно было заполнить заголовок, указать место службы и боевые награды ветерана, а также выбрать фон, ввести текст поздравления и свой электронный адрес. Кроме того, можно было отправить открытку, адресованную всем героям войны.
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