На участке желтой линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" построят пять ТПУ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" построят пять транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"На участке Калининско-Солнцевской линии мосметро от "Раменок" до "Рассказовки" построим пять ТПУ: Мичуринский проспект, Озерная (станция "Очаково"), Терешково (станция "Говорово"), Боровское шоссе и Рассказовка. Везде можно будет пересесть на наземный транспорт", – говорится в сообщении.

Новая станция метро "Говорово" Калининско-Солнцевской линии готовится к открытию. Первых пассажиров примут там уже в начале лета. Тоннель между станциями метро "Говорово" и "Солнцево" полностью готов. Новая станция будет пропускать в особо напряженное утреннее и вечернее время более семи тысяч пассажиров в час.

Ранее стало известно, что станцию метро "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии планируют открыть к лету этого года. Сейчас там начался монтаж световых коробов вокруг колонн.

Всего до 2020 года в Москве построят более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные – в виде перехватывающих парковок, и капитальные – с многофункциональными центрами, гостиницами, спортивными комплексами и другими объектами.



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