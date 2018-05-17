На участке желтой линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" построят пять ТПУ

17 мая 2018, 17:26
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
На участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" построят пять транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"На участке Калининско-Солнцевской линии мосметро от "Раменок" до "Рассказовки" построим пять ТПУ: Мичуринский проспект, Озерная (станция "Очаково"), Терешково (станция "Говорово"), Боровское шоссе и Рассказовка. Везде можно будет пересесть на наземный транспорт", – говорится в сообщении.
Новая станция метро "Говорово" Калининско-Солнцевской линии готовится к открытию. Первых пассажиров примут там уже в начале лета. Тоннель между станциями метро "Говорово" и "Солнцево" полностью готов. Новая станция будет пропускать в особо напряженное утреннее и вечернее время более семи тысяч пассажиров в час.
Ранее стало известно, что станцию метро "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии планируют открыть к лету этого года. Сейчас там начался монтаж световых коробов вокруг колонн.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: