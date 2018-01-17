Новогодние театральные постановки в Москве посмотрели более 650 тысяч человек

17 января, 22:25
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более 650 тысяч человек стали зрителями уличных театральных постановок на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
По словам градоначальника, более 100 театров представили 1,5 тысячи представлений. Самым популярным стал спектакль "Двенадцать месяцев" на Манежной площади.
Программа фестиваля #ПутешествиевРождество в этот раз была очень интересной. Больше 100 театров подарили гостям праздника 1,5 тыс. незабываемых представлений. Аудитория уличных постановок превысила 650 тыс. человек. Самым популярным был спектакль "12 месяцев" на Манежной площади. pic.twitter.com/lDyvAuglCi— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 января 2018 г.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходил в Москве с 22 декабря по 14 января на 83 площадках столицы. Как отметил мэр Москвы, гости фестиваля приобрели 150 тысяч елочных игрушек и новогодних сувениров.
Самыми популярными стали медовые десерты, леденцы, варежки и расписанные вручную игрушки "Щелкунчик".
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