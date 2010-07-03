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12:55

Собянин сообщил о конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО

мэр Москвы Сергей Собянин общество

12:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) с 21 мая смогут подавать заявки на конкурс грантов мэра Москвы. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".

"21 мая начинаем прием заявок от социально ориентированных НКО на конкурс грантов мэра Москвы. Те, кто работает с детьми и молодежью, помогает инвалидам, заботится об экологии, могут получить на свои проекты до 2,5 миллиона рублей", – сказал он.

Подать заявку смогут те НКО, которые зарегистрированы как юрлица в Москве, работают более одного года и не имеют задолженностей по уплате налогов, не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, не имеют политических партий среди учредителей.

Малые гранты составляют до 700 тысяч рублей, большие – до 2,5 миллиона. Заявку можно будет подать до 19 июня. Итоги конкурса объявят 11 сентября.

Главной задачей конкурса является поддержка проектов и инициатив некоммерческих организаций Москвы.

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