Москва 24 расскажет об условиях конкурса грантов мэра Москвы для НКО

Фото: Москва 24/Wavebreakmedia

16 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная конкурсу грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Главной задачей конкурса является поддержка проектов и инициатив некоммерческих организаций Москвы. Об особенностях проведения мероприятия в 2019 году расскажут:



председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова;

заместитель председателя общественной палаты Москвы, российская телеведущая и журналист Арина Шарапова;

певец, телеведущий, общественный деятель Марк Тишман;

руководитель Российского фонда помощи Лев Амбиндер;

генеральный директор фонда "Подарок ангелу" Анастасия Приказчикова.

Смотрите трансляцию 16 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.