Собянин снял Демина с поста зампреда комитета общественных связей и молодежной политики

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Сергей Собянин снял Артема Демина с поста заместителя председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Указ градоначальника опубликован на портале мэра и правительства города.

"Освободить Демина Артема Валерьевича от замещаемой должности заместителя председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – следует из документа.

В указе говорится, что Демин покинул должность по собственной инициативе. На этом посту он проработал с апреля 2019 года.

Также Собянин подписал указ о назначении Владимира Регнацкого на пост руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Он сменил на этой должности Сергея Хлебникова.

Своим распоряжением мэр также назначил Павла Жеребцова руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. До этого он осуществлял деятельность в качестве замглавы этого ведомства.

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