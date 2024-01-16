16 января, 15:55Мэр Москвы
Собянин снял Демина с поста зампреда комитета общественных связей и молодежной политики
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сергей Собянин снял Артема Демина с поста заместителя председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Указ градоначальника опубликован на портале мэра и правительства города.
"Освободить Демина Артема Валерьевича от замещаемой должности заместителя председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – следует из документа.
В указе говорится, что Демин покинул должность по собственной инициативе. На этом посту он проработал с апреля 2019 года.
Также Собянин подписал указ о назначении Владимира Регнацкого на пост руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Он сменил на этой должности Сергея Хлебникова.
Своим распоряжением мэр также назначил Павла Жеребцова руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. До этого он осуществлял деятельность в качестве замглавы этого ведомства.
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