Собянин назначил Регнацкого главой департамента региональной безопасности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал распоряжение, назначив Владимира Регнацкого руководителем столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Указ столичного мэра опубликован на портале мэра и правительства города.

"Назначить Регнацкого Владимира Владимировича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности руководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы", – следует из документа.

Отмечается, что Хлебников был снят с поста по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Он занимал эту должность с марта 2020 года.

Кроме того, руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы стал Павел Жеребцов. Ранее он работал замглавы этого ведомства – руководителем контрактной службы.

В свою очередь, Регнацкий до 31 января 2019-го был главой управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы, после этого более года работал руководителем департамента регбезопасности.

В декабре 2023 года Собянин сменил нескольких руководителей столичного Стройкомплекса. Так, мэр освободил Игоря Войстратенко от должности председателя комитета государственного строительного надзора столицы. Его уволили по собственной инициативе.

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