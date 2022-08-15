Собянин поздравил столичных археологов с профессиональным праздником

15:03
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил московских археологов с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что благодаря работе археологов оживает история города.
"Сегодня День российских археологов. Они вносят большой вклад в изучение истории и культуры нашей страны. <...> Каждый сезон раскопок в столице – уже больше двух веков – обязательно приносит новые находки, в том числе бесценные для науки раритеты", – написал он.
Собянин обратил внимание на то, что столичные археологи одними из первых приходят на будущие стройплощадки, чтобы изучить культурный слой. Так, значимые находки были обнаружены во время строительства парка "Зарядье": тысячи серебряных монет, остатки деревянных строений, берестяная грамота XIV–XV веков.
Глава города поблагодарил археологов за их важный труд и любовь к своему делу.
Ранее стало известно, что археологи обнаружили более 20 000 бесценных артефактов на раскопках на улице Тверской в Москве. Эксперты нашли предметы быта XVIII, XIX и начала XX веков.
Археологам удалось дойти до каменной кладки фундамента гостиницы прошлого века. В конце XIX века здесь располагались знаменитая булочная-пекарня Филиппова, а в начале прошлого века к зданию пристроили гостиницу "Люкс", которую планируют возродить.
Монеты времен императрицы Елизаветы Петровны нашли на Тверской улице в Москве
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