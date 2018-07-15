Собянин поблагодарил за помощь на ЧМ-2018 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поблагодарил всех, кто помогал провести чемпионат мира по футболу в столице. Об этом он написал на официальном сайте.

Мэр отметил, что самое массовое спортивное мероприятие за всю историю столицы завершилось. "Даже немного грустно. Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем-всем", – заявил Собянин.

Он выразил благодарность и горожанам. По словам мэра, благодаря их гостеприимству и энтузиазму в Москве возникла праздничная атмосфера, которую гости города запомнят надолго.

Собянин подчеркнул, что мундиаль всех нас немного изменил. "Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами", – заключил он.

Турнир проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Москва принимала игры на стадионах "Лужники" и "Спартак". Чемпионом мира о второй раз стала сборная Франции, которая обыграла команду Хорватии в финале со счетом 4:2.