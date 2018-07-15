Собянин поблагодарил за помощь на ЧМ-2018 в Москве

15 июля, 21:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поблагодарил всех, кто помогал провести чемпионат мира по футболу в столице. Об этом он написал на официальном сайте.
Мэр отметил, что самое массовое спортивное мероприятие за всю историю столицы завершилось. "Даже немного грустно. Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем-всем", – заявил Собянин.
Он выразил благодарность и горожанам. По словам мэра, благодаря их гостеприимству и энтузиазму в Москве возникла праздничная атмосфера, которую гости города запомнят надолго.
Собянин подчеркнул, что мундиаль всех нас немного изменил. "Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами", – заключил он.
Турнир проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Москва принимала игры на стадионах "Лужники" и "Спартак". Чемпионом мира о второй раз стала сборная Франции, которая обыграла команду Хорватии в финале со счетом 4:2.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: