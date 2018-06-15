15 июня 2018, 00:26Мэр Москвы
Собянин постановил выделить четырем клиникам гранты на развитие технологий
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении четырем столичным клиникам грантов на развитие высокотехнологичной медицины. Текст документа опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что ежегодные гранты будут выделять тем клиникам, которые оказывают пациентам помощь с использованием робот-ассистированных хирургических систем. В постановлении указано, что поддержка таких медицинских учреждений будет способствовать развитию системы здравоохранения в столице.
Согласно документу, размер грантов составит 30 миллионов рублей. Их предоставят городской клинической больнице (ГКБ) имени Боткина, ГКБ №31, ГКБ имени Спасокукоцкого, а также Московскому клиническому научно-практическому центру имени Логинова.