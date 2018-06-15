Собянин постановил выделить четырем клиникам гранты на развитие технологий

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Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении четырем столичным клиникам грантов на развитие высокотехнологичной медицины. Текст документа опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что ежегодные гранты будут выделять тем клиникам, которые оказывают пациентам помощь с использованием робот-ассистированных хирургических систем. В постановлении указано, что поддержка таких медицинских учреждений будет способствовать развитию системы здравоохранения в столице.

Согласно документу, размер грантов составит 30 миллионов рублей. Их предоставят городской клинической больнице (ГКБ) имени Боткина, ГКБ №31, ГКБ имени Спасокукоцкого, а также Московскому клиническому научно-практическому центру имени Логинова.