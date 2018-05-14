Собянин отметил востребованность карты "Тройка"

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Сергей Собянин отметил востребованность проездного билета "Тройка" в столице.

"Пять лет назад мы ввели транспортную карту "Тройка". Она стала очень популярной: 90% поездок в Москве оплачивается с ее помощью", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Мэр города напомнил, что с помощью "Тройки" можно пройти в зоопарк и планетарий, а также посетить Третьяковскую галерею и оплатить вход на катки. Кроме того, недавно городской проездной начали принимать в Музее советских игровых автоматов.

Ранее сообщалось, что в мае в московской подземке появится карта "Тройка" с особым дизайном к чемпионату мира по футболу. Пассажиры также смогут приобрести брелок с функцией "Тройки". На проездных будут изображены российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота.