Правительство Москвы и "Росатом" создадут индустриальный парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве появится индустриальный парк "Нижние котлы". Парк создадут на базе АО "НИИТФА", расположенного на Варшавском шоссе, дом №46, сообщает Агентство "Москва".
Контракт по созданию парка подписан Сергеем Собяниным, гендиректором АО "НИИТФА" Сергеем Ковалевым и гендиректором АО "Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы" Виталием Чепяковым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Статус индустриального парка присвоен АО "НИИТФА" в декабре 2018 года. Он располагается на территории площадью 8,3 гектара. Площадь помещений составляет почти 81 тысячу квадратных метров.
На площадке индустриального парка планируется развернуть инновационное производство. В частности, там будет представлена ядерная медицина, радиационные технологии, деятельность по техническому контролю, производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.
В перечне выпускаемой продукции – позитронно-эмиссионный томограф, однофотонный электронный компьютерный томограф, комплекс для внутриполостной и внутритканевой терапии, дистанционный аппарат для лучевой терапии и другое современное медицинское оборудование.
В 2019-2023 годах будет проведена модернизация производственного и лабораторного корпусов. Ориентировочный объем инвестиций в проект – 2,1 миллиарда рублей. Планируется создать дополнительно более 500 рабочих мест.
Столичные власти уменьшат региональную часть налога на прибыль с 17 до 12,5%, снизят до нуля налог на имущество организаций и платежи по земельному налогу на 99%.
АО "НИИТФА" – предприятие госкорпорации "Росатом". Продукция АО "НИИТФА" поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами.
Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш, Вьетнаме.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.