Счетная палата РФ объявила благодарность Собянину

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил Сергею Собянину благодарность за вклад в подготовку и проведение XXIII Конгресса Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ), сообщает Агентство "Москва".

Вручение состоялось на расширенном заседании Счетной палаты РФ, посвященном 25-летию ее создания.

По словам мэра, Счетной палате крайне повезло с людьми. На протяжении всей истории ее возглавляли люди с огромным опытом и успешной биографией, подчеркнул мэр.

"Плеяда аудиторов, которые здесь сидят, – это люди, конечно, с блестящей эрудицией, знаниями, с пониманием предмета", – отметил глава города.

Он также поздравил коллектив Счетной палаты с юбилеем ведомства. Мэр обратил внимание на высокий профессионализм ее сотрудников.

Он добавил, что работа Счетной палаты перешла на иной уровень. Благодаря технологиям у нее появляется больше времени для аналитической работы.

"У Счетной палаты высвобождается большее количество времени для аналитической работы, для выработки рекомендаций, стратегического аудита эффективности не только расходов бюджета, но и тех или иных программ, включая эффективность использования кадрового потенциала, кадровых ресурсов, материально-технических средств, эффективности администрирования, законодательства в этой области и так далее", – объяснил Собянин.

При этом он порекомендовал Счетной палате не только отмечать негативные моменты в ходе поверок, но и оставлять положительные отзывы за те или иные достижения объектов аудита.

Счетная палата – высший постоянно действующий орган госконтроля РФ. Она работает на основании федерального закона, который вступил в силу 14 января 1995 года. В своей деятельности она руководствуется федеральным законодательством, выполняет поручения Совета Федерации и Госдумы.