В технопарке "Калибр" создадут кластер креативной индустрии – Собянин

В технопарке "Калибр" открылась новая производственная линия

Новую фабрику цифровой печати на ткани, созданную компанией Solstudio Textile Group, 13 декабря открыл Сергей Собянин. Он также осмотрел ход строительства нового корпуса технопарка "Калибр".

Глава города отметил, что уже приезжал в технопарк два года назад. Уже тогда у объекта оказались большие планы развития, которые в итоге были воплощены в жизнь.

"Спасибо руководству технопарка. Они двигаются, очень активно привлекая на свои территории такие креативные производства. Мы только что посмотрели – рядом строится новый корпус технопарка, который вберет в себя еще десятки новых инновационных предприятий", – сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что предоставленные "Калибру" льготы столичных властей, уже окупились. До 2022 года объем частных инвестиций в развитие технопарка превысит 2,8 миллиарда рублей.

Технопарк расположен на северо-востоке Москвы. Он располагает помещениями площадью 56,5 тысяч квадратных метров. Резиденты и арендаторы "Калибра" могут воспользоваться деловым центром, конференц-залом, коворкингом и переговорными комнатами.

Основатель компании Solstudio Textile Group Александра Калошина сообщила, что на фабрику уже поступают заказы. "Предприятие позволяет обслуживать как маленького дизайнера, так и более крупное производство", – отметила она.

Сотрудники предприятия попросили мэра обновить автобусную остановку и установить навигационные таблички для посетителей технопарка. "У нас есть план на будущий год благоустроить улицы, поставим несколько хороших остановок и установим навигацию с учетом ваших пожеланий", – ответил Собянин.

С 2015 года технопарк реализовал ряд проектов развития инфраструктуры. Например, на его территории появился первый в стране открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей. Сегодня в "Калибре" работают 58 резидентов. Якорным резидентом технопарка является ООО "ПКФ Цифровые приборы" – производитель профессиональных средств измерения виброакустических, электрических и магнитных величин.

В этом году при поддержке городского правительства был создан детский технопарк "Калибр". В нем старшие школьники работают над проектами в области виртуальной и дополненной реальности, трехмерного моделирования, компьютерной анимации и технологии захвата движения.

Открытая в четверг фабрика Solstudio станет первой в России площадкой, которая объединит весь цикл цифрового текстильного производства, включающий разработку дизайна, эскиза и печать на ткани. Мощности фабрик позволяют печатать до 1,6 миллиона погонных метров тканей в год.

Таким образом, в "Калибре" началось формирование кластера креативной индустрии, к которой относится печать на ткани, дизайн одежды и швейное производство.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в московских технопарках работают почти 50 тысяч человек. В основном эти специалисты занимаются инновациями. Он подчеркнул, что в последнее время меняется состав резидентов технопарков.