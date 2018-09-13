МГИК зарегистрировал Собянина мэром Москвы

портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина мэром столицы. Решение приняли в ходе заседания комиссии. Об этом сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов.

"Вчера мы утвердили результаты выборов, поэтому сегодня нам необходимо зарегистрировать избранного на должность мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее в среду стало известно, что Мосгоризбирком официально подвел итоги выборов мэра столицы, утвердив избрание Сергея Собянина. Подписан итоговый протокол о результатах голосования. Явка на выборах мэра Москвы составила 30,96%.

По словам Горбунова, явка была выше, чем на выборах в крупных городах США – Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Также по данным МГИК, на горячую линию Мосгоризбиркома жалоб о действительных нарушениях не поступало. Кроме того, не поступало жалоб о технических сбоях комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и видеонаблюдения.

Выборы мэра состоялись в Москве в Единый день голосования 9 сентября. Для москвичей работали 3,8 тысячи избирательных участков. Все пункты для голосования впервые принимали избирателей до 22:00.

Москвичи могли отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрировали Михаила Балакина от "Союза горожан", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ, Илью Свиридова от "Справедливой России" и самовыдвиженца Сергея Собянина.

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