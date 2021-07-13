Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичам, работающим в области архитектуры и градостроительства, Сергей Собянин вручил премии города.
"Значение архитектурного облика и архитектурных команд, которые работают в Москве, конечно, очень важно. Именно поэтому мы создали архитектурную премию Москвы. Ежегодно подводим и видим, что объекты с каждым годом становятся все более интересными. Я бы хотел, обращаясь к вам, поблагодарить за вашу уникальную работу, талант, за душу, которую вы вкладываете в свои проекты. Надеюсь, что в следующие годы нас будут радовать уникальными проектами", – сказал слова поздравления победителям архитектурных проектов Собянин.
Градоначальник отметил, что столица всегда уделяет внимание уникальности при возведении архитектурных сооружений и иных объектов. Собянин также добавил, что темпы строительства влияют на облик города и его изменения.
"Мы все-таки застраиваем, создаем объекты, которые будут служить десятилетия, если не столетия. И то, что построено сегодня, сформирует облик Москвы на ближайший век. Мы любим Москву за уникальный архитектурный облик, старинные улицы, площади, уникальные объекты. Все это создает свою уникальную среду", – объяснил мэр.
Ежегодно премии в размере до 1 миллиона рублей присуждаются порядка пяти кандидатам. В этом году из 140 заявок экспертный совет отобрал 38 номинантов. Лауреатами премии стали 12 человек.
Ранее Собянин в Белом зале московской мэрии вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в соответствии с поручением Владимира Путина.
Свою речь перед награждением столичный мэр начал со слов об огромной ценности и значении российского народа. По словам Собянина, Россия является великой страной не только из-за своей богатой истории, огромной территории, природных богатств и научных достижений, но также и из-за людей.
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