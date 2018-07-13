Сергей Собянин прогулялся по Никольской улице

Собянин побывал на Никольской улице

Сергей Собянин побывал на Никольской улице, которая стала новой точкой притяжения после масштабного благоустройства.

Перед финальным матчем чемпионата мира по футболу мэр столицы пообщался с болельщиками, передает телеканал Москва 24. Он также отвечал на вопросы москвичей и гостей столицы.

Все оценили результаты благоустройства центра: широкие улицы, деревья, цветы, освещение, обновленные общественные пространства. По словам гостей города, Москва сейчас выглядит лучше некоторых мировых столиц.