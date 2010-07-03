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13 марта, 22:34

170 объектов отремонтируют в Москве в рамках программы "Искусство – детям"

мэр Москвы Сергей Собянин образование

13 марта, 22:34

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 170 объектов отремонтируют в Москве в рамках программы "Искусство – детям" в ближайшие два-три года., рассказал Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.

По словам мэра, программа связана с проектом "Мой район", и предполагает капитальный или текущий ремонт большинства музыкальных школ.

"Не только центральные школы искусств, известные всей России и миру, но и небольшие районные школы должны быть на качественном уровне, – подчеркнул Собянин.

Также мэр отметил, что в 2018 году было отремонтировано 60 школ. Помимо ремонта, школы получили новейшие музыкальные инструменты.

Ранее Собянин сообщил, что вокруг Национального космического центра планируется создать сеть технопарков.

мэр Москвы Сергей Собянин образование

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